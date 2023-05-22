طريقة جديدة مستوحاه من الطب الصيني لفهم أسباب ظهور البثور

الوكيل الاخباري - من أكثر المشاكل الجمالية التي تُعتبر شائعةً بين النساء سواء في منطقتنا أو حول العالم، مشكلة البثور أو حب الشباب. وحتّى في الآونة الأخيرة، ازدادت معاناة البعض منها نتيجة الاضطرار إلى وضع الكمامة طوال الوقت.



وفي الواقع، لا تظهر البثور في منطقة واحدة وحسب من الوجه، بل نراها عند الجبين أو الذقن أو الخدود أو أي مكان آخر. وما لا تعلمه كثيرات أنّ منطقة الحبّ ترتبط بأسباب ظهورها. وفي هذا الإطار، نتحدّث عن طريقة جديدة تُعرف بـFace Mapping أو "تخطيط الوجه" في ترجمتها إلى اللغة العربية.



لا بدّ من القول أولاً إنّ التقنية هذه استوحيت من الطب الصيني التقليدي. وهي تُعتبر أساسية لأنّ فهم الأسباب يُساعد في تحديد العلاج بدلاً من اللجوء إلى حلول سريعة قد تكون مضرّة أكثر من مفيدة. فبالنسبة إلى الطب الصيني، تبعث البشرة برسالة من خلال البثور علماً أنّ كل منطقة منها، وتماماً كما في طب الوخز بالإبر، تكون مرتبطة بعضو من أعضاء الجسم. وهذا تماماً ما يفسّر الشعبية التي تكتسبها تقنية "تخطيط الوجه" في الآونة الأخيرة.



لنتحدّث الآن عن سبب ظهور البثور في كل منطقة من مناطق الوجه على حدة:



منطقة الجبين:

يرتبط ظهورها بالجهاز الهضمي أي بنوعية الطعام التي نتناوله مؤخراً. وليست طبعاً المأكولات الصحية ما يسبّب البثور، بل الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون. والحلّ واضح في هذه الحالة، أليس كذلك؟!



بين الحاجبين:

في كثير من الأحيان، تظهر في هذا المكان تحديداً بثرةً واحدة تكون شديدة الاحمرار ومؤلمة للغاية. ويعود سبب ظهورها إلى حساسية على أحد الأطعمة. لذلك، لا بدّ من التركيز على ما تناولته في كل مرة تعانين من هذه المشكلة بين الحاجبين.



عند الصدغين:

يشير ظهور البثور في هذه الحالة إلى نقص في الترطيب أي إلى جفاف. ولذلك، لا بدّ من زيادة كمية المياه التي تشربينها.



على الأنف:

غالباً ما يشير ظهور البثور على الأنف إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وفي هذه الحالة، تُعتبر الفحوصات الطبية ضرورية إلى جانب التوقّف عن تناول الوجبات السريعة المضرّة.



على الوجنتين:

بحسب الطب الصيني، ترتبط منطقة الوجنتين بالجهاز التنفسي. ومن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البثور فيها، التدخين بالإضافة إلى البكتيريا التي ينقلها الهاتف المحمول أو حتّى فرش المكياج التي نستعملها. ولذلك، لا بدّ من التأكّد من تنظيف هذه الأدوات جميعها كما والإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة بشكل دوري.



عند الذقن:

يرتبط هنا ظهور البثور بخلل هرموني أو خلل في توازن المعدة. ويُنصح إذاً بالتركيز على الأطعمة التي تنقّي المعدة كما وبالتركيز على شرب الشاي الأخضر.

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