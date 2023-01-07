السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 01:40 م

في الشتاء...البشرة تحتاج كريمات غنية بالدهون

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الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر إن البشرة تتعرض لإجهاد شديد في الشتاء، حيث تتراجع إفرازات الغدد الدهنية بسبب البرد والتبديل المتكرر بين هواء المدفأة الجاف في الأماكن المغلقة والهواء البارد في الخارج.
وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن حاجز الحماية الطبيعي للبشرة لا يتمكن من أداء دوره في حماية البشرة، التي تصبح مجهدة وجافة وتظهر عليها القشور.

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ولتجنب ذلك، أوصت بالعناية بالبشرة بالكريمات الغنية بالدهون، التي تحميها من أضرار البرد، مشيرة إلى استعمال كريمات العناية الليلية نهاراً، لأنها غنية بالدهون.

 


وعند ظهور القشور رغم استعمال الكريمات، يمكن استعمال الفازلين.

 

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