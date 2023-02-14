كيف تتعاملين مع مشاكل الشفاه شتاءً؟

الوكيل الاخباري - يمكن أن يكون الشتاء صعباً حتى بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الطقس البارد، وعادة يتأثر جلد الإنسان بالبرودة ودرجات الحرارة المنخفضة أولاً، حيث يبدأ في الجفاف والتشقق.



والطقس البارد له تأثير كبير على أجسامنا، وهذا يشمل شفاهنا، لذلك تحتاجين إلى عناية خاصة بالشفاه في فصل الشتاء، للحفاظ عليها من مشاكل التقشر والتشقق.



لماذا تتشقق وتجف الشفاه شتاءً؟



ليس من المستغرب أن يتسبب الطقس الشتوي في تشقق الشفاه، فالهواء البارد والرياح الباردة بالخارج، والهواء الجاف الساخن بالداخل، تتآمر لتجعل شفتيكِ جافتين ومشدودتين.



لذا ضعي في اعتباركِ أنه عندما تخرجين في البرد، يمكنكِ اتخاذ خطوات لتغطية بقية جسمكِ، ويكون فمكِ هو آخر ما تغطينه، وفي بعض الأحيان قد لا تفعلين ذلك على الإطلاق، ما يترك شفتيكِ معرضتين لظروف الشتاء القاسية.



والشفاه هي نوع خاص من البشرة الرقيقة والحساسة جداً، ما يعني أنها تتطلب بعض العناية الإضافية، حيث تجف شفاهنا 10 مرات أسرع من بقية بشرة الوجه، لذلك من المهم استخدام حماية إضافية.





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علاجات تشقق الشفاه



لحسن الحظ، هناك العديد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لإصلاح تشقق الشفاه، بالإضافة إلى العادات الصحية التي يمكنك اتباعها للحفاظ على شفتيكِ ناعمتين طوال فصل الشتاء.. في ما يلي 5 نصائح يجب اتباعها:



1. مرطب الشفاه المناسب



أهم خطوة في العناية الشتوية بالشفاه، هي وضع الكريم المرطب المناسب لكِ، ونقدم لك هنا بعض النصائح لمساعدتك على اختيار النوع المناسب من مرطب الشفاه:



استخدام مرهم الشفاه



ابحثي عن مرهم علاجي، يحتوي على الفازلين أو الزيوت الأساسية أو الجلسرين، حيث يحبس هذا المرهم الرطوبة، ويساعد على التئام التشققات في بشرتكِ.



الابتعاد عن مواد الكافور والأوكالبتوس والمنثول



تبدو هذه المكونات مهدئة في البداية، لكنها في الواقع تجفف شفتيكِ، وتجعل المشكلة أسوأ، وعندما تصبح شفتاكِ أكثر جفافاً وتهيجاً، تقومين بوضع المزيد من هذا النوع من مرطب الشفاه، ثم تستمر الدورة.





مرطب الشفاه يحتوي على واقٍ من الشمس



عنصر آخر مهم في مرطب الشفاه هو واقي الشمس، وعلى الرغم من برودة درجات الحرارة، فلاتزال الشمس تشرق في الشتاء، ولايزال من الممكن أن تحرق شفتيكِ، وتكونان أكثر عرضة للحرق من بقية وجهكِ، حيث إن الجلد أرق وأكثر حساسية.



2. الحفاظ على رطوبتكِ



قد يكون الجفاف سبباً مرتبطاً بجفاف شفتيكِ، ومن المعروف أن شرب الكثير من الماء مفيد لبشرتكِ، وهذا يشمل شفتيكِ الحساستين.



3. لا تلعقي شفتيكِ



عندما تجف شفتاكِ، من الطبيعي أن تلعقيهما لترطيبهما، لكن لعق الشفتين له تأثير معاكس، حيث يجعلهما تجفان بشكل أسرع، ما يجعلهما أكثر جفافاً بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك إن الإنزيمات الموجودة في اللعاب، التي تهدف إلى هضم الطعام، تسبب التهاب الشفاه.



4. لا تفركي شفتيكِ



قد تشعرين بالحاجة إلى إزالة التقشر من على شفتيك، لكن إياك أن تفعلي ذلك، صحيح أن الشفتين الناعمتين تشعرانك بالارتياح، إلا أن إزالة التقشير بالقوة له عواقب غير سليمة.



من الأفضل عدم فرك شفتيكِ أو نزع الجلد المتقشر بأسنانكِ أو أصابعكِ، فهذا سيزيد التشققات، ويسبب ظهور تقرحات على الشفتين، ويمكن أن يجعل الأمور أسوأ. بدلاً من ذلك ضعي بلسماً كثيفاً، يحتوي على مرهم مرطب، إذ سيكون له تأثير مهدئ، ويساعد على شفاء شفتيك بشكل أسرع.



5. عالجي تشقق الشفاه على الفور



عندما يتعلق الأمر بمعالجة الشفاه المتشققة، فإن الوقت جوهري! فإهمال علاج تشقق الشفتين قد يزيد وضعهما سوءاً، وربما يصيبهما بالالتهاب أو قرحة البرد.

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