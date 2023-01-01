كيف تستعيدين نشاطك في العمل بعد الإجازة؟

الوكيل الاخباري - بعد أخذ إجازة بعيداً عن أجواء العمل وضغوطات الحياة اليومية، يواجه العديد من الأشخاص مشكلة في العودة إلى الروتين. وكي تعودي إلى عملك بنشاط كبير وبطاقة إيجابية إليك ما يجب فعله:



قبل ليلة من عودتك ابتعدي عن التفكير بالعمل وما ينتظرك هناك، بل على العكس اشغلي نفسك بأمور أخرى تساعدك على النوم باكراً من أجل النهوض بنشاط.



لكي تستعيدي حماسك، تكلّمي مع زملائك من أجل معرفة ما إذا حدثت أي تغييرات خلال غيابك فهذا سيساعدك على الانخراط مجدداً في أجواء العمل.



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من المؤكّد أنك ستجدين كمية كبيرة من الرسائل في بريدك الإلكتروني. لا تتوتري بل على العكس قومي بترتيبها بحسب الأولويات، ومن المهم جداً أن تبدئي بالأعمال التي تستمتعين بالقيام بها.



اجعلي عودتك إلى العمل وسط الأسبوع كي تعتادي على روتين العمل مجدداً، وخطّطي لما ستقومين به خلال عطلة نهاية الأسبوع كي تحافظي على معنويات مرتفعة.



قسمي يومك في العمل وفقاً لجدول جديد تحددين فيه أهدافاً مختلفة، الأمر الذي يجعلك مندفعة أكثر فأكثر.



حاولي أن تصلي إلى العمل أبكر من المعتاد، بحيث يتسنى لك البدء بما هو ضروري قبل أن يصل زملاؤك وتبدأ الأحاديث معهم عما قمت به خلال العطلة.



وأخيراً، يمكنك أن تصطحبي معك تذكاراً واحداً من إجازتك، الأمر الذي سيوفر لك شعوراً جيداً ويحسّن من مزاجك.

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