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الثلاثاء، 16-05-2023 12:30 م

كيف يكون شكل السرة في بداية الحمل؟

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الوكيل الاخباري - قد يبدو من السخف التساؤل عن سرة البطن الحامل ، لكن هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع! خلال فترة الحمل ، يمكن أن تخضع سرة البطن للعديد من التغييرات. من المفيد معرفة ما يمكن توقعه ، وما هو الطبيعي وغير الطبيعي ، وكيفية العناية بالسرة أثناء الحمل.

كيف يكون شكل السرة في بداية الحمل؟

تتطلع الكثير من النساء إلى معرفة شكل السرة أول أسبوع حمل لعدم تحملها الانتظار ورغبتها في التأكد من حدوث الحمل، ولذلك نوضح لك بأن شكل البطن والسرة لا تتغير بمجرد حدوث الحمل، لأن التغيرات التي تطرأ تحدث بفعل تمدد الرحم وكبر البطن وبروزها إلى الأعلى ومنها يتغير شكل السرة، حيث تتمدد ويكبر حجمها بداية من الشهر الرابع في الحمل نتيجة ازدياد معدل السائل الأمنيوسي.

في بعض الأحيان أثناء الحمل ، سيبرز زر بطنك الحامل. حتى لو كنت "صغيرة" طوال حياتك ، فإن توسيع بطنك أثناء الحمل يمكن أن يجعلك "بارزة". ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال هذه الحالة المؤقتة عادة ، باستثناء تغطيتها بالملابس. يقوم بعض الأشخاص بتثبيت شيء ما على السرة ، مثل الضمادة ، لإضفاء مظهر مسطح أكثر تحت ملابسهم. مع نمو طفلك ، تصبح المساحة داخل منطقة بطنك محدودة.

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هناك القليل من العضلات التي تغطي سرة بطنك ، لذلك عندما ينمو رحمك ، يمكن أن يضغط عليه مباشرة. عندما تلاحظين ظهور سرة بطنك ، فهذا يعني أنك تقتربين خطوة واحدة من مقابلة طفلك الصغير. رحمك المتسع يفسح المجال ، والاتجاه الوحيد الذي يجب أن تسلكه سرة البطن هو الخروج بينما تواجهين بطنك للأمام. تشعر بعض الأمهات بالقلق من أن سرة بطنهن قد يمتد إلى حد أنه سوف ينفجر حرفيًا. لكن لا تقلقي بشرتك تعرف حدودها سرة بطنك لن تسقط.

 

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