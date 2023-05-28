ما أنواع ندبات حب الشباب.. وكيف يمكنك علاجها؟

الوكيل الاخباري - لا بد أن الكثيرين منا عانوا خلال سن المراهقة حب الشباب، وأمضوا فترة من الوقت، وهم يبحثون عن حل لتلك البثور المؤلمة، حتى إن البعض جرب معجون الأسنان كعلاج.



ووفقاً للعديد من الخبراء، يعاني معظم الشباب حب الشباب بشكل أو بآخر، سواء كان ذلك بسبب الهرمونات أو لأسباب أخرى، كما يعاني 20% من البالغين ندبات حب الشباب، التي يصعب استهدافها ومعالجتها، إذ لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.



ولكننا، هنا، سنشرح كيفية تحديد نوع الندوب، التي تتعاملين معها، وكيفية علاجها بشكل أفضل.





الندبات الضامرة تختلف.. عرضاً وعمقاً:

يمكن القول بأن الغالبية العظمى من ندبات حب الشباب ضامرة، أي أنها تظهر كانخفاضٍ في الجلد، وضمن هذه الفئة الأكبر توجد ثلاث مجموعات فرعية، هي: علبة ثلج، وعربة صندوقية، وندوب متدحرجة. وتعتبر ندوب علبة الثلج هي الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد، وتسببها الأكياس الملتهبة المليئة بالصديد، التي تتشكل على أكثر أجزاء الخد دهنية، ورغم عمقها، فإن هذه الندوب الضامرة على شكل حرف (V) لها أصغر محيط. أما ندوب عربة الصندوق، فدائرية وعريضة، وتميل إلى أن تكون أكثر سطحية، وتجاويفها على شكل حرف (U) على خط الفك. بينما الندوب المتدحرجة، أو على شكل حرف (M)، هي الأعرض بين الندبات الثلاث.



ويمكن أن يحتاج علاج هذه الندبات إلى إجراءات جلدية، على سبيل المثال إذا كانت ندوبك الضامرة ضحلة، فقد يحاول الطبيب إنعاش بشرتك بتقشير كيميائي أو مواعيد تقشير متعددة، وستشمل هذه العلاجات مكونات، مثل: حمض الساليسيليك، أو حمض الجليكوليك، أو حمض ثلاثي كلورو أسيتيك. أما للندبات الشديدة، فقد يكون العلاج الأكثر عمقاً ضرورياً.



ويمكن تحسين مظهر ندبات الثلج، على وجه الخصوص، من خلال الاستئصال بالثقب أو التطعيم بالثقب، وعندما يتعلق الأمر بندوب عربة الصندوق، فإن تسحيج الجلد، وتقشير الجلد الدقيق، طريقتان شائعتان لإعادة تشكيل الجلد، لكن لا ينصح بهذا الإجراء لمن لديهن لون بشرة داكن، حيث يمكن أن يؤدي إلى تغير دائم في اللون. كما يمكن للحشوات الجلدية، والحقن المصنوعة من حمض الهيالورونيك أو بيلافيل، تقليل المسافات، وهي الأفضل في علاج الندبات المتدحرجة، وبعض ندبات عربة الصندوق.





ندبات حب الشباب الجدرة تظهر كنتوءات بارزة على الجلد:

في حين أن الندوب الضامرة لها مظهر محفور، فإن ندوب الجدرة تظهر عادة على خط الفك والصدر والظهر، وعندما يشفى الجلد من حب الشباب العنيد، يمكن أن ينتج في بعض الأحيان الكثير من الكولاجين، ما يؤدي إلى ظهور هذه النتوءات الأرجوانية أو الوردية أو البنية.



ويمكن للجدرة أن تتوسع خارج حدود آفة حب الشباب الأولية، ما يجعل علاجها صعباً بشكل خاص.



يتم استخدام الليزر والحقن لعلاج ندبات الجدرة:

قبل أن تبدأ عملية العلاج، من المهم التعافي تماماً من تلك الحبوب، إذ يجب التأكد من أن حب الشباب تحت السيطرة، وإلا فإن الندوب ستستمر في الظهور.



وعندما يتعلق الأمر بندوب الجدرة على وجه الخصوص، فإنه يوصى بحقن الستيرويد، وجلسات العلاج بالتبريد (التي تتضمن تجميد الأنسجة المرتفعة)، وحقن البوتوكس، والعلاجات بالليزر.



وبالنسبة للندوب الضخامية الأصغر، أثبت هلام السيليكون فاعليته، حيث لن يوفر فقط الترطيب اللازم، لكنه سيقلل أيضاً من الحكة.



علاج فرط التصبغ في المنزل:

رغم أن فرط التصبغ يمكن أن يكون ناتجاً عن عدد كبير من العوامل البيئية، فإن حب الشباب هو السبب الشائع.



ولعلاج البقع الداكنة، استخدمي الريتينويدات، أو استخدمي مصل فيتامين (سي) المفضل لديك مرتين يومياً، ما يحسن إنتاج الكولاجين في هذه العملية.



وفي بعض الحالات، يتلاشى فرط التصبغ دون مساعدة من الأدوية الموضعية، إلا أنه وفي حال لم يتم ذلك، فاستشيري طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج