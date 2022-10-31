نصائح ذهبية تحد من سيلان الدموع عند تطبيق مكياج العيون ... إليك التفاصيل

الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية لتطبيق مكياج العيون من دون سيلان الدموع تجعل إطلالتك ملفتة ومكياجك ساحر. فالعيون الدامعة تكون في الأغلب العيون الحساسة والتي تدمع ليس فقط عند تطبيق المكياج بل أيضاً عند التعرض للدخان أو مواجهة رياح باردة. فالعيون الدامعة تتسبب بإنزعاج المرأة خاصة عند تطبيق المكياج لأنها قد تفسد المكياج وتسبب الحرج للمرأة، لذا إليك نصائح ذهبية لتطبيق مكياج العيون من دون سيلان الدموع.



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أسباب سيلان دموع العين





تعد العيون الحساسة هي أكثر العيون عرضة لسيلان الدموع، خاصة إذا تعرضت المرأة للدخان أو للهواء البارد والرياح القوية.



قد تكون العيون الدامعة ناتجة عن حالات مثل حساسية أو التهاب معين أو انسداد القنوات الدمعية أو متلازمة جفاف العين.



تدمع العيون أحياناً عند وضع العدسات اللاصقة وخاصة عند تطبيق المكياج معها.



عند تطبيق الكحل داخل العين، فقد يتسبب بسيلان الدموع وذلك بسبب حساسية العين تجاه منتجات معينة في المكياج.



6 حيل ذكية لمنع سيلان الدموع أثناء تطبيق مكياج العيون







1- استخدام مستحضرات تجميل طبية عند تطبيق مكياج العيون



قد تكون الدموع ناتجة عن حساسية مفرطة في نوع أو ماركة معينة من المكياج، لذلك ينصح باستبدال مستحضرات التجميل الغنية بالمواد الكيميائية بتلك المنتجات الطبية. هذه الأخيرة تمنع تهيّج العين، ممّا يساعد في إيقاف سيلان الدموع.





2- تجنّب تطبيق الكحل في الجفن الداخلي عند تطبيق مكياج العيون

إمتنعي عن عملية وضع الكحل الأسود بواسطة قلم الكحل داخل عينيكِ، وتحديداً على الجفون الداخلية، بحيث يسبب ذلك حريقاً في العين ويؤدّي إلى سيلان الدمع بشكل أسرع. في الواقع، إن خط الماء عند الجفن السفلي هو المكان الذي توجد فيه غدد ميبوميوس التي تعمل على إنتاج وتوزيع مادة دهنية تساعد على إبقاء العين رطبة، كما أنّها تمنع تبخر طبقة الدموع التي تغطي العين ممّا يحافظ على رطوبتها.



3- رفع الرأس إلى الأعلى عند تطبيق مكياج العيون



إذا لاحظتِ أن الدموع ستبدأ بالسيلان، قومي برفع رأسكِ إلى الأعلى وخذي نفساً عميقاً، مع النظر إلى الأعلى. حاولي قدر المستطاع ألّا تقومي بإغماض عينيك إذ سيسبّب بسيلان الدموع. كما يمكنكِ من جهة أخرى، أن ترفعي رأسكِ، تفتحي فمكِ وأن تتنفسي من أنفكِ. هذه الطريقة أيضاً ستساعدكِ في تهدئة الدموع. إن لاحظتِ أنه لا يمكنكِ تطبيق مكياج عيون وأنتِ رافعة الرأس، قومي بهذه الخطوة لدقائق لتمنعي سيلان الدموع ثمّ أعيدي رأسكِ إلى موضعه الطبيعي وتابعي وضع المكياج.



4- الإبتعاد عن البودرة المثبّتة تحت العيون عند تطبيق مكياج العيون



عادةً تعمل البودرة المثبّتة تحت العيون على تثبيت الكونسيلر لفترة أطول، لكنه ليس مناسباً لصاحبة العيون المائية التي تذرف الدموع بسرعة عند تطبيق المكياج. لماذا؟ لأن هذه البودرة قد تدخل إلى جوف العين وتجعلها تدمع أكثر فأكثر. من ناحية أخرى، البودرة تمتص مياه الدموع مما يجعل الكونسيلر متشقّقاً، لذلك من المحبّذ أن تستخدمي رذاذ لتثبيت المكياج.



5- تنظيف فراشي المكياج عند تطبيق مكياج العيون



تأكدي من تنظيف فراشي المكياج قبل استخدامها، لأنها قد تسبّب لكِ حساسية في العيون نتيجة تراكم البكتيريا فيها، ممّا يؤدي إلى سيلان الدموع وتخريب مكياجكِ.



6- إزالة المكياج قبل النوم عند تطبيق مكياج العيون



لتتجنّبي تهيّج العين المستمر وسيلان الدموع أثناء تطبيق المكياج في اليوم التالي، تأكدي من إزالة مستحضرات التجميل وخصوصاً عند منطقة العيون حتى لا تتعرّض لأي ملوّثات تؤدي لإصابتها بعدوى أو إنسداد قنواتها الدمعية.



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