الوكيل الاخباري - التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل تجعل بعض مناطق الجسم أكثر قتامة. قد يصبح لون بشرتك أغمق قليلاً وتظهر حبوب الوجه، إما على شكل بقع أو في كل مكان. قد تصبح الوحمات والشامات والنمش داكنة أيضًا. تظهر على بعض النساء خط داكن أسفل منتصف معدتهن ، هذه علامات وأعراض الحمل في الأسابيع الأولى، لكن هل ظهور الحبوب في الوجه من علامات الحمل بولد؟



ما هي التغييرات التي تحدث للجلد أثناء الحمل؟



إذا كنت تتعرضين لأشعة الشمس أثناء الحمل ، فقد تحترقين بسهولة أكبر. احمِ بشرتك باستخدام واقي شمسي جيد عالي العوامل ولا تبقي في الشمس لفترة طويلة. يمكن أن يزداد نمو الشعر أيضًا أثناء الحمل ، وقد يصبح شعرك أكثر دهونًا. بعد ولادة الطفل ، قد يبدو الأمر كما لو كنت تفقدي الكثير من الشعر ولكنك ببساطة تفقدي الشعر الزائد. تظهر على بعض النساء الحوامل بقع داكنة غير منتظمة على الوجه بشكل أكثر شيوعًا على الخدين العلوي والأنف والشفتين والجبهة. وهذا ما يسمى "الكلف". كما يُعرف أحيانًا باسم "الكلف" أو "قناع الحمل". يُعتقد أن الكلف ناتج عن تحفيز الخلايا المنتجة للصبغة بواسطة الهرمونات الجنسية الأنثوية بحيث تنتج المزيد من صبغات الميلانين عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. تصاب بعض النساء بهذه البقع عند تناول موانع الحمل الفموية.



هل ظهور الحبوب في الوجه من علامات الحمل بولد ؟



على عكس المعروف فإن ظهور الحبوب في الوجه من علامات الحمل بفتاة، فإذا بدأت بشرتك تتفجر بحب الشباب ، فربما تتوقعين فتاة. على الأقل هذا هو الاعتقاد الشائع: "الفتيات الصغيرات يسرقن جمالك".

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لكن الحقيقة أنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على الأطفال الإناث ، مثل حب الشباب وزيادة الوزن ، في حين أن كلاهما في الواقع شائع في الحمل بغض النظر عن جنس طفلك.

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