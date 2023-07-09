الخلايلة يلتقي مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري

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- أشاد رئيس مجلس النواب بالإنابة، الدكتور أحمد الخلايلة، بالجهود التي تضطلع بها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وذويهم.جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي، بحضور رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن شديفات، ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس طلال النسور، والنواب: الدكتور علي الطراونة، الدكتور فريد حداد، الدكتور خالد الشلول، نواف الخوالدة.وأعرب الخلايلة عن اعتزاز مجلس النواب وفخره بجميع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على ما قدموه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.وأكد أن المتقاعدين العسكريين يشكلون أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد دومًا على ضرورة تعزيز دورهم التنموي والاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة دعمهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة البناء الوطني.من جهتهم، ثمن النواب الحضور الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة لتحسين أوضاع المتقاعدين، داعين إلى ضرورة دعمها ومعالجة التحديات التي تواجها لتتمكن من مواصلة إنجازاتها ومسيرتها الرائدة على أكمل أوجه.وقالوا إن المتقاعدين العسكريين هم مصدر الفخر والاعتزاز، ولهم بصمات واضحة في المسيرة الوطنية، ما يتطلب تذليل جميع العقبات أمامهم، وأخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاعتبار.ودعوا إلى ضرورة العمل على منح المتقاعدين العسكريين العاملين، الذين يعملون تحت مظلة المؤسسة، ولم يتمكنوا بعد من تحقيق شروط اشتراكات "الضمان"، فُرصة لتمديد أعوام خدمتهم، بُغية الحصول على راتب التقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي.وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين في مختلف المجالات، قائلين إنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية للوقوف على أبرز التحديات المالية التي تواجه المؤسسة.بدوره، استعرض الشوبكي الأهداف والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة والتحديات المالية التي تواجهها، موضحًا أن المؤسسة تسعى جاهدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين وذويهم ضمن الإمكانات المتاحة، فضلًا عن استثمار خبرات المتقاعدين العسكريين المنتسبين للمؤسسة في المجالات كافة من خلال توفير المزيد من فرص العمل أمامهم.كما تطرق إلى أبرز التحديات المالية التي تواجه المؤسسة، مثمنًا بهذا السياق جهود مجلس النواب ودوره بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى دعم المتقاعدين العسكريين وتحسين مستواهم المعيشي.