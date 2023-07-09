الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء نقل خارجي لمعلمين - أسماء

تعميم من وزير التربية لجميع مديريات التربية والتعليم

يوم مفتوح لمجتمع النساء في الهندسة بجامعة اليرموك

مصدر حكومي يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

بقيمة 12 مليون دولار .. مدينة ترويحية في عمّان

مدير الأمن العام يلتقي الوكيل الدائم للشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني

حادث سير مروع على طريق اربد - عمان (فيديو )

ندوة في الطفيلة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب

آل البندي و الشوبكي نسايب - صور

الجامعة الأردنية تبدأ بروفات حفلات تخريج فوجها الثامن والخمسين

الأحد، 09-07-2023 03:33 م

الخلايلة يلتقي مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين

WhatsApp Image 2023-07-09 at 3.34.25 PM


الوكيل الإخباري - أشاد رئيس مجلس النواب بالإنابة، الدكتور أحمد الخلايلة، بالجهود التي تضطلع بها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وذويهم.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي، بحضور رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن شديفات، ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس طلال النسور، والنواب: الدكتور علي الطراونة، الدكتور فريد حداد، الدكتور خالد الشلول، نواف الخوالدة.

وأعرب الخلايلة عن اعتزاز مجلس النواب وفخره بجميع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على ما قدموه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.

وأكد أن المتقاعدين العسكريين يشكلون أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد دومًا على ضرورة تعزيز دورهم التنموي والاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة دعمهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة البناء الوطني.

من جهتهم، ثمن النواب الحضور الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة لتحسين أوضاع المتقاعدين، داعين إلى ضرورة دعمها ومعالجة التحديات التي تواجها لتتمكن من مواصلة إنجازاتها ومسيرتها الرائدة على أكمل أوجه.

وقالوا إن المتقاعدين العسكريين هم مصدر الفخر والاعتزاز، ولهم بصمات واضحة في المسيرة الوطنية، ما يتطلب تذليل جميع العقبات أمامهم، وأخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاعتبار.

ودعوا إلى ضرورة العمل على منح المتقاعدين العسكريين العاملين، الذين يعملون تحت مظلة المؤسسة، ولم يتمكنوا بعد من تحقيق شروط اشتراكات "الضمان"، فُرصة لتمديد أعوام خدمتهم، بُغية الحصول على راتب التقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي. 

وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين في مختلف المجالات، قائلين إنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية للوقوف على أبرز التحديات المالية التي تواجه المؤسسة.

بدوره، استعرض الشوبكي الأهداف والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة والتحديات المالية التي تواجهها، موضحًا أن المؤسسة تسعى جاهدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين وذويهم ضمن الإمكانات المتاحة، فضلًا عن استثمار خبرات المتقاعدين العسكريين المنتسبين للمؤسسة في المجالات كافة من خلال توفير المزيد من فرص العمل أمامهم.

كما تطرق إلى أبرز التحديات المالية التي تواجه المؤسسة، مثمنًا بهذا السياق جهود مجلس النواب ودوره بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى دعم المتقاعدين العسكريين وتحسين مستواهم المعيشي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-07-09 at 2.45.14 PM

الطاقة النيابية توصي بإجراء دراسة ثانية حول عمولة محطات المحروقات

1688898542443

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الجزائري لدى المملكة

AgnW4wwziw9Siv7iHYslt8WHMyNY5ShA3wDKrshy

الطاقة النيابية تبحث عمولة محطات المحروقات

1673266159190

الصفدي يترأس وفدا برلمانيا الى الرياض الأحد

620232718039227997008

تصريح نيابي جديد بشأن العفو العام : قد يُطرح في تشرين الثاني القادم

1688646465243

الفايز يؤكد أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.47.18 PM

الخلايلة يؤكد حرص مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.21.29 PM

الصفدي: ندعم كل خطوات تمكين المرأة والشباب

WhatsApp Image 2023-06-12 at 3.34.13 PM

الصفدي يلتقي سفيري الصين وإيرلندا

WhatsApp Image 2023-06-11 at 3.16.29 PM

"البرلمانيات الأردنيات" يُناقش آلية عمله للمرحلة المقبلة

WhatsApp Image 2023-06-10 at 3.09.09 PM

الصفدي: نتطلع لوصول عدد أكبر من النساء للبرلمان

26024552_10159784485680424_1249081769_o_0

وفد من الأعيان يشارك في أعمال قمة القيادات السياسية النسائية