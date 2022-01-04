الدغمي رئيسا لسنة واحدة بدلا من سنتين إذا أقرت التعديلات الدستورية

الوكيل الإخباري - أكد الخبير الدستوري ليث نصراوين أن رئيس مجلس النواب الحالي عبدالكريم الدغمي سيبقى في منصبه لمدة عام واحد وليس عامين إذا أقرت التعديلات الدستورية.

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وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدستور الحالي ينص على أن رئاسة المجلس سنتين شمسيتين.

وأضاف أنه في حال أقرت التعديلات الدستورية من قبل مجلس الأعيان وصدور الإرادة الملكية السامية بإقرارها كما جاءت من مجلس النواب فإن رئاسة المجلس الحالي ستصبح سنة شمسية واحدة.

وصوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تخفيض مدة رئاسة المجلس إلى سنة واحدة بدلا من سنتين، وتحديد حالات فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه.

وكان رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي قد دعم التعديلات الدستورية بهذا الشأن، معتبرا أن مدة سنة في رئاسة المجلس كافية.



ودعا الدغمي خلال مداخلة له تحت القبة، النواب إلى الموافقة على تعديلات اللجنة القانونية.

وتاليا نص المادة:







