الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

التدريب المهني وشباب إربد تنظمان دورة تدريبية متخصصة في الخياطة

إربد : ورشة توعوية حول الحد من انتشار كورونا

رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

الهواري يؤكد على أهمية التعديلات التي جرى إدخالها على نظام التأمين الصحي المدني

الأردن على موعد مع منخفض جوي ماطر الأسبوع المقبل

أكثر من 300 ألف تلقوا الجرعة 2 من لقاح كورونا منذ صدور أمر الدفاع 35

تحالف أوبك+ يوافق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر شباط

النواب ينقل صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

حوارية في عجلون حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

الثلاثاء، 04-01-2022 04:16 م

الدغمي رئيسا لسنة واحدة بدلا من سنتين إذا أقرت التعديلات الدستورية

520192723345351451666


الوكيل الإخباري - أكد الخبير الدستوري ليث نصراوين أن رئيس مجلس النواب الحالي عبدالكريم الدغمي سيبقى في منصبه لمدة عام واحد وليس عامين إذا أقرت التعديلات الدستورية.

اضافة اعلان

 

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدستور الحالي ينص على أن رئاسة المجلس سنتين شمسيتين.

 

وأضاف أنه في حال أقرت التعديلات الدستورية من قبل مجلس الأعيان وصدور الإرادة الملكية السامية بإقرارها كما جاءت من مجلس النواب فإن رئاسة المجلس الحالي ستصبح سنة شمسية واحدة.

 

وصوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تخفيض مدة رئاسة المجلس إلى سنة واحدة بدلا من سنتين، وتحديد حالات فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه.

 

وكان رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي قد دعم التعديلات الدستورية بهذا الشأن، معتبرا أن مدة سنة في رئاسة المجلس كافية.

ودعا الدغمي خلال مداخلة له تحت القبة، النواب إلى الموافقة على تعديلات اللجنة القانونية.

 

وتاليا نص المادة:

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
b309b988-b3bc-4f49-846a-8dc1df42f23a

النواب ينقل صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

318347_5_1612705261

لماذا غادر الدغمي موقعه من رئاسة المجلس وعاد للجلوس مع بقية الأعضاء تحت القبة؟

12022313315537307778

النواب يخفض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما

بث-مباشر-مشاهدة-لقاء-عبد-الكريم-الدغمي

النائب ذيابات: تزوجت بعمر 13 .. والدغمي: "كان عندي 6 أولاد لما كنت 25 سنة"

251737617_315576637046579_3844996997761260672_n

أبو يحيى: "شباب 25 سنة رح يلعبوا ببجي تحت القبة"

720202912045422849982

النواب يخفض مدة رئاسة المجلس إلى سنة واحدة

أخبار متعلقة
720202912045422849982

النواب يخفض مدة رئاسة المجلس إلى سنة واحدة

0L5A0237

الدغمي يؤيد تعديل مدة رئاسة مجلس النواب لتصبح سنة واحدة

55323_large

النواب يرفض تعديل المادة 59 من الدستور

271144175_251402900439529_8137077492710334679_n

النواب يصر على إحالة الوزير العامل والسابق للنيابة العامة

WhatsApp Image 2021-12-14 at 4.51.15 PM

قانونية النواب تواصل الاستماع لمقترحات المختصين والمعنيين حول التعديلات الدستورية

12021514343793105692

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع