كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تثمن التوجيه الملكي بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

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الوكيل الإخباري- أكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في بيان لها أن التوجيهات الملكية السامية بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل تعبر عن مدى اهتمام جلالته المباشر بأهمية التحديات التي تواجه العصر الرقمي المتسارع، وتُعكس الرؤية الاستشرافية للمستقبل. اضافة اعلان





وعبرت الكتلة على لسان رئيسها النائب زهير الخشمان عن الفخر والاعتزاز بتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى رئيس الوزراء جعفر حسان لتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل.



وأضاف أن متابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لهذا المجلس تعزز من أهمية المشروع وتمنحه زخمًا كبيرًا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، داعية الحكومة إلى وضع خارطة طريق واضحة تشمل مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، بما يضمن التنفيذ الأمثل لهذه المبادرة الملكية الرائدة.



وقال إن هذا القرار الملكي السامي يؤكد حرص جلالته على تمكين الأردن من مواجهة التحديات التي تفرضها الثورات التكنولوجية الهائلة، فضلًا عن تحقيق موقع ريادي يضع الأردن أمام فرصة تاريخية للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتطور ويرتكز على الابتكار والإبداع.



وأكد على أن تشكيل هذا المجلس يجب أن يكون انطلاقة جادة نحو بناء استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن.



وشدد على ضرورة إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا المجلس والاستفادة من خبراتهم، والعمل على تفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص، مع توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتبني التكنولوجيا الحديثة وضمان تكاملها مع خطط التنمية الوطنية.



واختتم البيان بالدعم اللامحدود من كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية لهذا التوجه الملكي السامي الذي يعكس حرص جلالته على رفعة الأردن وتقدمه، بما يحقق التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي الذي يليق بوطننا الغالي.