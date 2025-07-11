لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تلتقي رئيس شركة تطوير العقبة

وأشار رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إلى دور الشركة في تطوير وتحديث البنية التحتية في مدينة العقبة وتنفيذ المشاريع الكبرى التي نقلت العقبة إلى مصاف المدن السياحية والاقتصادية عالميا.
ولفت أبو رمان إلى أن من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة سوق السمك وساحة الثورة ومشروع المعابر الجمركية وأرض المعارض وتطوير الشاطئ الجنوبي.
وقال، إن اللجنة اقترحت على الشركة أن تقوم بتزويد وزارة الصحة بقطعة أرض من أجل بناء مستشفى حكومي وبالتعاون مع سلطة العقبة، مؤكدا أن اللجنة ستتابع هذا المطلب السكاني إلهام لأبناء محافظة العقبة.
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