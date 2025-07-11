لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تلتقي رئيس شركة تطوير العقبة

الوكيل الإخباري- التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أمس الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة الذراع التنفيذي لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، واطلعت على المشاريع التي تنفذها الشركة والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية.

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وأشار رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إلى دور الشركة في تطوير وتحديث البنية التحتية في مدينة العقبة وتنفيذ المشاريع الكبرى التي نقلت العقبة إلى مصاف المدن السياحية والاقتصادية عالميا.



ولفت أبو رمان إلى أن من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة سوق السمك وساحة الثورة ومشروع المعابر الجمركية وأرض المعارض وتطوير الشاطئ الجنوبي.