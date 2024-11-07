بعد فوز ترامب.. ليلى عبد اللطيف تصبح مادة للسخرية

وكانت ليلى عبد اللطيف أدلت في وقت سابق بتصريحات تنبأت فيها بفوز المرشحة كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة الأمريكية كأول امرأة تفوز بهذا المنصب، وتم تداول تنبؤاتها على نطاق واسع قبل أن تخفق بعد فوز ترامب.
وأصبحت ليلى عبد اللطيف مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر نشطاء أنها تبيع الوهم للناس في تصريحاتها التي تخرج بها كل فترة عبر شاشات التلفزة العربية، في حين يرى آخرون أنها تدلي بتنبؤات وتوقعات حول أحداث يسهل التكهن بها من أي شخص وهي أحداث تحتمل خيارين وقد تصيب أحيانا وأحيانا كثيرة قد تخطئ.
واعتبر آخرون أن تنبؤات ليلى عبد اللطيف تندرج تحت الحظ وأنها لو صدقت تقع ضمن المقولة العربية الشهيرة "كذب المنجمون ولو صدقوا"، وأنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل لأنه يقع في باب الغيب ولا يمكن لأي أحد معرفة ما سيجري في المستقبل.
وفاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالانتخابات ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية بحصوله على 277 صوتا مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
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