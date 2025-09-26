الجمعة 2025-09-26 07:33 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 26-09-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 75.9 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.4 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 86.9 و67.2 و51.3 دينارا على الترتيب.

 
 
