تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 75.9 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.4 دينارا لجهة الشراء.

