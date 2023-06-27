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الثلاثاء، 27-06-2023 03:06 م

أثار الهلع.. شاهد السيطرة على ثور هائج في إحدى شوارع المدينة المنورة

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الوكيل الإخباري - أثار ثور هائج الرعب بشارع في إحدى محافظات المدينة المنورة بعدما هرب من أصحابه متسبباً في حدوث بعض الخسائر.

وظهر الثور الهائج يجري على غير هدى بالشوارع حيث تسبب في إصابة بعض الأشخاص والمارة.

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وتمت السيطرة على الثور الذي هرب من عمالة وافدة أحضروه عيدية بمناسبة عيد الأضحى بعد عدة محاولات.

 

 

صحافة 24

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