أثار الهلع.. شاهد السيطرة على ثور هائج في إحدى شوارع المدينة المنورة

الوكيل الإخباري - أثار ثور هائج الرعب بشارع في إحدى محافظات المدينة المنورة بعدما هرب من أصحابه متسبباً في حدوث بعض الخسائر.



وظهر الثور الهائج يجري على غير هدى بالشوارع حيث تسبب في إصابة بعض الأشخاص والمارة.

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وتمت السيطرة على الثور الذي هرب من عمالة وافدة أحضروه عيدية بمناسبة عيد الأضحى بعد عدة محاولات.

السيطرة على ثور في احدى محافظات #المدينه_المنورة بعد انطلاقه من عمالة وافدة ، جابوه عيدية واذى الناس في الشوراع ، اطرحوه وذبحوه النشاما 😜😁 pic.twitter.com/XCjs25gqF0 June 26, 2023

صحافة 24