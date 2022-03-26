السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 10:53 ص

أمريكا..600 قطعة من حرب النجوم في معرض

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الوكيل الإخباري - أقيم معرض «من المعجبين وإلى المعجبين» الذي يشمل قطعاً من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة «حرب النجوم» في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويضم معرض «ذا فانز ستريك أجين» (المعجبون يضربون من جديد) المقام في مانهاتن، أكثر من 600 قطعة من سلسلة أفلام الخيال العلمي الناجحة.

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وقال جون زالر، المنتج التنفيذي لإكسبشن هاب التي تنظم الحدث «بالنسبة للكثيرين جاذبية حرب النجوم هي الأسطورة العميقة التي تمتد عبر كل هذه القصص».

 

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