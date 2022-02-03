اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 70 مليون سنة في مصر- صورة

الوكيل الإخباري - تمكن فريق بحثي مشترك بين جامعتي القاهرة والوادي الجديد بمصر، من اكتشاف أول آثار لأقدام الديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب بجنوبي الصحراء الشرقية منذ أكثر من 70 مليون سنه.





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وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، أن الاكتشاف العلمي المشترك بين معمل الحفريات بجامعتي القاهرة ومركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، يعد دليلا واضحا على تواجد الديناصورات العملاقه أكلة اللحوم والأعشاب بصحراء مصر الشرقيه والتي يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنه.

وأضاف قائلا: "من خلال قياسات وأبعاد آثار أقدام الديناصورات التي كانت تعيش في جماعات يمكن التعرف على أطوال وأحجام تلك الحيوانات البرية التي كانت تعيش في العصر الكريتاسي من خلال بعض الآثار التي تم العثور عليها".









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