الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

لأول مرة منذ 32 عام..غياب الشريم عن التراويح في الحـرم المـكي

الغذاء والدواء: أدوية التنحيف ليست حلاً لإنقاص الوزن

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

الذهب يهبط عالمياً متأثراً بازمة القطاع المصرفي

المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد السبت القادم

زلزال بقوة 5,2 درجة في إندونيسيا

السلفادور.. نقل ألفي سجين إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين

لليوم الـ 31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة ضد الاحتلال

الخميس، 16-03-2023 10:44 ص

البنتاغون: كائنات فضائية قد تزور نظامنا الشمسي - صور

image (1)


الوكيل الإخباري - كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إمكانية إجراء زيارات إلى نظامنا الشمسي من قبل كائنات فضائية.

وأوضح المسؤولون، الأسبوع الماضي، أن الكائنات الفضائية قد تزور نظامنا الشمسي وتطلق جزيئات صغيرة، واصفين ذلك بأنه يشبه مهام وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عند دراسة كواكب أخرى.

اضافة اعلان


وأكدوا، خلال تقرير نشر تفاصيله موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «فوكس نيوز»، أنه «قد يكوّن الجسم الصناعي نتيجة إطلاق المركبة الأم الكثير من المجسات الصغيرة في أثناء مرورها القريب من الأرض، وهو بناء تشغيلي لا يختلف كثيراً عمّا تفعله (ناسا)».


ولفتوا، في التقرير البحثي الذي ألَّفه شون كيركباتريك، مدير مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات التابع للبنتاغون، وأبراهام لوب، رئيس قسم علم الفلك بجامعة «هارفارد»، إلى أنه «يمكن فصل الأجسام الصغيرة عن المركبة الأم بواسطة قوة جاذبية المد والجزر للشمس أو عن طريق القدرة على المناورة».


وكان الكونغرس قد كلّف وكالة «ناسا» بالعثور على 90 في المئة من جميع الأجسام القريبة من الأرض التي تزيد على 140 متراً في عام 2005، ما أدى إلى استخدام تلسكوبات«Pan - STARRS» .


وفي عام 2017، اكتُشف جسم بين النجوم غير عادي سُمي لاحقاً باسم «أومواموا»، أو «الكشافة» في هاواي.


وكان الجسم يبدو مسطحاً، ودُفع بعيداً عن الشمس دون أن يُظهر ذيلاً مذنباً، ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه صناعي.


وأشار التقرير إلى أنه بعد ثلاث سنوات، تم اكتشاف جسم آخر، وقبل ستة أشهر من اقتراب «أومواموا» من الأرض، تحطم نيزك على الأرض وأظهر سرعة متطابقة بالنسبة إلى الشمس على مسافات كبيرة وشكّل مماثلاً لـ«أومواموا».


وكتب مؤلفو التقرير: «بالتصميم المناسب، ستصل هذه المجسات الصغيرة إلى الأرض أو كواكب النظام الشمسي الأخرى للاستكشاف، حيث تمر المركبة الأم خلال فاصل بين الأرض والشمس، تماماً كما فعل (أومواموا)».


وأضافوا: «لن يتمكن علماء الفلك من ملاحظة رذاذ المجسات الصغيرة؛ لأنها لا تعكس ما يكفي من ضوء الشمس لتلسكوبات المسح الحالية لملاحظتها».


يُذكر أن مكتب «AARO» تم إنشاؤه عام 2022؛ ليكون مسؤولاً عن تتبع الأجسام في السماء وتحت الماء وفي الفضاء، أو ربما كائن لديه القدرة على الانتقال من مجال إلى آخر.

 



 

 

 روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9_24

موظفة في مستشفى فرنسي تصوّر الجثث وتنشر اللقطات على الإنترنت

3599f505-49c2-4add-91b0-ea7235d95c1c

ناسا تكشف عن بذلة جديدة لرواد الفضاء مصممة خصيصا لرحلات القمر - صورة

1227780-3-770x578

شاهد.. جبال اللوز تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج في السعودية

1957030_0

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية -فيديو

وظيفة

20 وظيفة مهددة.. هل يأخد الروبوت عملك؟

اسم_أنثى_الحمار_الوحشي

الشرطة الأمريكية تقتل حمارا وحشيا بعد أن عض يد صاحبه وقطعها

أخبار متعلقة
انطلاق-مركبة

انطلاق المركبة 'دراجون' محملة بإمدادات لمحطة الفضاء الدولية

B9dFRQ7TfcOFXQw5rWd8

بالصور.. شاهد غروب الشمس من سطح المريخ

197-235332-nicola-fox-leading-nasa-scientific-missions_700x400

نيكولا فوكس.. عالمة طاقة شمسية تقود مهام "ناسا" العلمية

image

كبسولة بديلة لإعادة رواد الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية

e4eacba9-3e9e-4b0a-a736-eac7c56b2323

لم يسبق لها مثيل.. صورة تخطف الألباب من الفضاء