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الإثنين، 14-03-2022 10:41 ص

الهند..تناولت الطعام باليد اليسرى فتخلى عنها عريسها أثناء الزفاف

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الوكيل الإخباري - شهدت الهند حادثةً غريبة وغير مألوفة، إذ أقدم عريس هندي على ترك عروسته أثناء حفل الزفاف بعدما شاهدها تتناول الطعام بيدها اليسرى.

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وقعت هذه الحادثة في كولاجي بدانديلي، حيث تفاجأ العريس برؤية عروسه تأكل الطعام أمام عائلته بهذه الطريقة، الأمر الذي رفضه رفضاً قاطعاً.


وتسبب هذا الأمر بشجار بين العائلتين، قبل أن يتصل والدا العروس بالشرطة، وليقوم أب العروس بعد ذلك بإقناع العريس المجنون بالعدول عن رأيه.


كما قامت الشرطة بإقناع العريس وعائلته بالتغاضي عن هذا الأمر، واستكمال حفل الزفاف.


يذكر أنّ الشرطة نقلت العروسين بعد حفل الزفاف إلى مركز استشاري حيث تم إقناع العريس بمواصلة العلاقة مع عروسته، وعدم التخلي عنها لهذا السبب البسيط.

 

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