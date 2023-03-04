انتشال كلب من تحت الأنقاض بعد 23 يوماً على زلزال تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري - في واقعة نادرة الحدوث في زلزال تركيا، تم إنقاذ كلب من تحت الأنقاض ، وذلك بعد مرور 23 يوما على وقوع الزلزال المدمر.

اضافة اعلان



ونشرت صحيفة يني شفق التركية مقطع فيديو لعملية إنقاذ الكلب، حيث تمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكية من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر.





وأوضحت أن الكلب بقي 23 يوما تحت الأنقاض، ليخرج بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة لاستخراج حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا.



وأفاد مغردون أن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.





تمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكية من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر، حيث بقي الكلب 23 يوما تحت الأنقاض، ليخرج بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم. بعد مرور 23 يوما.. لحظة إنقاذ كلب من تحت أنقاض الزلزال المدمرتمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكية من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر، حيث بقي الكلب 23 يوما تحت الأنقاض، ليخرج بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم. pic.twitter.com/DaEx7YIMdi March 1, 2023

24