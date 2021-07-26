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الإثنين، 26-07-2021 01:13 م

بالفيديو.. مندوب توصيل يبصق في أكواب القهوة قبل تسليمها في السعودية

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الوكيل الإخباري - رصدت كاميرات مراقبة في السعودية لحظة بصق مندوب إحدى شركات التوصيل على أكواب القهوة التي طلبتها إحدى الزبائن.

وبحسب صحيفة المدينة فقد نشرت فتاة مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة خارج المنزل وثق قيام عامل من جنسية آسيوية يعمل مندوب توصيل بإحدى التطبيقات بالبصق على أكواب القهوة قبل تسليمها الطلب.

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وأشارت الفتاة إلى أنها لم تتناول القهوة بعدما شاهدت العامل أثناء قيامه بالبصق على الأكواب ، لافتة إلى أنها تقدمت بشكوى للتطبيق.

 

المصدر : البيان 

 




 

 


 

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