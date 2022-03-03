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الخميس، 03-03-2022 02:49 م

بريطانيا..آرني حيوان أليف ينقذ 84 من الحيوانات الأليفة بتبرعه بالدم

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الوكيل الإخباري - هل سمعتم عن كلاب تتبرع بالدم، هنالك الكثير حقاً، وقد برز من بينهم "آرني" الذي قد يراه البعض مجرد كلب صيد عادي، بيد أنه "أهم متبرع بالدم وقد أنقذ أكثر من 80 من أصدقائه الحيوانات" بتبرعه بعشر ليترات من الدم تقريباً، قبل أن يتقاعد مؤخراً بعد أن بلغ التسع سنوات. 

ذكر موقع "ميرور" البريطاني أن آرني خضع لأول جلسة للتبرع بالدم في بنك الدم الخاص بالحيوانات الأليفة بعد أن قرأت صاحبته رايتشل ماك فارلاين، نداءً للتبرع بالدم لفئة محددة من الكلاب عام 2015. 

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وعلقت الشابة البالغة من العمر 36 عاماً على الأمر معربةً عن دهشتها بالقول: " إنه لأمر مذهل عدد الأشخاص الذين لا يسمعوا قط عن كلاب تقوم بالتبرع بالدم." 


إلا أن كلبها آرني اضطر للتقاعد اليوم بعد أن بلغ التسع سنوات وهو الحد المسموح به للتبرع. 


ويقتضي بأن تكون الكلاب التي ستتبرع بالدم إضافةً لكون عمرها يتراوح بين سنة وثماني سنوات أن تكون أكثر من 25 كيلوغراماً أن تتمتع بالصحة القوية واللياقة الكافية. ويمثل كل نصف ليتر يتم التبرع به إمكانية لإنقاذ أربعة كلاب بما يعني أن آرني قد ساعد 84 حيواناً أليفاً آخر.

 

وأكدت رايتشل أن آرني كان بعمر الثلاث سنوات حين تبرع بالدم لأول مرة وأنها كانت لتسجله في قائمة المتبرعين في وقت سابق لو كانت تعلم بالأمر.


يذكر أن للكلاب فصيلتي دم سلبية وإيجابية لكن الغالبية الساحقة ذات فئة دم إيجابية.

 

البيان 

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