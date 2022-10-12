بسبب 'دب ضال'.. مدينة إسبانية معرضة للخطر-فيديو

الوكيل الإخباري - تجول دب ضال في شوارع مدينة بونفيرادا الإسبانية، ما استدعى تدخل الشرطة.





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وأبلغ سائق سيارة أجرة وسكان آخرون السلطات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عندما رأوا الدب يتجول في وسط المدينة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة لسائق سيارة الأجرة الدب وهو يركض أمام سيارة الرجل قبل الفجر.





ولم يكن الوضع بأي حال من الأحوال خاليا من المخاطر بالنسبة لسكان بونفيرادا، وفقا للشرطة. وقالوا: "على الرغم من أن هذه الحيوانات خجولة للغاية في وجود البشر، إلا أنه يُنصح بالحذر الشديد".

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