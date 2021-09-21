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الثلاثاء، 21-09-2021 04:03 م

بيع لوحة باسكيات مقابل 40 مليون دولار في سويسرا - صورة

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الوكيل الإخباري - تتصدر لوحة "هاردوير ستور" للفنان جان ميشال باسكيات العناوين لكونها القطعة الفنية الأغلى ثمناً في معرض "آرت بازل" هذا العام وقد حققت مبلغ 40 مليون دولار.

ولفت موقع "هايب بيست" إلى أن اللوحة المعروضة بسويسرا لطالما ظلت ضمن مجموعة المقتنيات الخاصة منذ رسمت عام 1983.

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وبرز العمل الذي يعتبر من أضخم الألواح المزدوجة التي ظهرت في معارض أساسية لباسكيات كمتحف ويتني للفن الأميركي في نيويورك وفي باريس في مؤسسة لوي فيتون 2018-2019.

 

ويبلغ ارتفاع اللوحة سبعة أقدام وعرضها 11 قدماً وتجمع بين لوحتي كانفاس إحداهما باللون الأصفر والأخرى بالأزرق وتضم مجموعة من الرؤوس والجماجم وسط نصوص بتوقيع باسكيات.


وقام غاليري فان دي ويغي في نيويورك بتقديم اللوحة متكتماً على هوية صاحبها. وأشار فان دي ويغي إلى أن "اللوحة تتسم بقوة بصرية هائلة، وقد أقنعت المالك وهو صديق مقرب بأن الوقت قد حان لبيعها.".


يذكر أن لوحة "هاردوير ستور" التي لم تدخل سوق المبيعات مسبقاً شكلت في العام 1983 جزءاً من المعرض الثاني لباسكيات في غاليري برونو بيشوفبيرجير.


 

المصدر - البيان 

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