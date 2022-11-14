تحصل على درجة الماجستير بعمر 18 في كندا

الوكيل الإخباري - تخرجت إيزابيل جيويل (18 عاماً) وشقيقتها الكبرى صوفيا هذا الأسبوع بدرجة الماجستير في اللغات السلافية وآدابها من جامعة تورنتو في كندا. وكان هذا التخرج تتويجاً لرحلة بدأت بالحصول على البكالوريوس من جامعة ألبرتا عندما كانتا تبلغان من العمر 12 و 14 عاماً فقط.

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وأخفت الشقيقتان أعمارهما عن زملاء الدراسة والمدرسين، لكنهما تحدثتا إلى «سي. بي. سي تورنتو» هذا الأسبوع، وقالت إيزابيل جيويل التي بلغت 18 عاماً لتوها «بطريقة ما، لم يحدث هذا فرقاً بالنسبة لي.

وبعد فترة، كانت الفتاتان تسعيان للحصول على درجة جامعية في اللغات الحديثة والدراسات الثقافية. وأوضح الأستاذ الذي درسهما، ألان سميث، أنه اعتقد، أنهما ربما كانتا أصغر قليلاً من غالبية طلابه. لكنه صدم عندما أخبرته قناة «سي. بي. سي تورنتو» بعمرهما.

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