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الإثنين، 07-02-2022 09:43 ص

ذوبان متسارع لنهر جليدي في إيفرست

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن الجليد على نهر جليدي قرب قمة إيفرست استغرق تشكله آلاف السنوات، تقلص بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية بسبب تغير المناخ.

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وقد يكون تكوين «ساوث كول» الجليدي فقد نحو 55 متراً من سماكته في الـ25 عاماً الماضية، وفق بحث أجرته جامعة ماين.

وأوضحت الدراسة أن التأريخ الكربوني أظهر أن الطبقة العليا من الجليد عمرها نحو ألفي عام، ما يظهر أن النهر الجليدي كان يتقلص بمعدل 80 مرة أسرع من الوقت الذي استغرقه تكوّنه.

 

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