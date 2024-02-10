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السبت، 10-02-2024 09:41 ص

راكب يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة بتايلاند

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الوكيل الإخباري - اتهمت الشرطة التايلاندية يوم الجمعة، رجلاً كندياً حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها برحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك، ما تسبب في تأخيرات عدة.

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وقال المسؤول في شرطة شيانغ ماي ناتاووت نواسورن لوكالة "فرانس برس" إن الرجل يواجه "تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة".

 

وحاول الرجل الموقوف، البالغ من العمر 40 عاماً، فتح مخرج طوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، عندما كانت متوقفة على المدرج قبل إقلاعها.

وقال نويسورن: "أخبرنا أنه فتح الباب لأن شخصاً ما على متن الطائرة كان يحاول قتله. لقد كان مصاباً بالذعر الشديد".

 

وتحقق الشرطة التايلاندية في ما إذا كان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

وتسبب الحادث في تأخير أكثر من عشر طائرات في شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، بحسب الشرطة التايلاندية .

 

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