سافر-من-الرياض-بسبائك-ذهبية-وسقط-في-مطار-القاهرة

الوكيل الإخباري - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب سبائك ذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات.



ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بالمطار قوله : إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة قادمة من الرياض، استوقف مأمورُ الجمرك أحدَ الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية.

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وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تَبين وجود 10 سبائك ذهبية بوزن واحد كغم بين طيات الملابس في إحدى حقائبه.



وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

المصدر - البيان

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