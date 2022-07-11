شاهد .. الصلاة على سفح جبل من اجمل صور العيد في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري-صنعت صورة "ساحرة" لمجموعة من المصلين أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث فازت بجائزة "أفضل صورة معبرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، من إذاعة "سلطنة عمان".

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ووثقت الصورة التي "خطفت الأنظار" مجموعة من المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى على سفح أحد الجبال المرتفعة، التي يحفها الخضار والمتوارية وسط الضباب، حيث اعتبرها البعض من أجمل ما التقط في عيد الأضحى.







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