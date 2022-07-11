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الإثنين، 11-07-2022 10:22 ص

شاهد .. الصلاة على سفح جبل من اجمل صور العيد في سلطنة عُمان

كيفية_أداء_صلاة_عيد_الفطر


الوكيل الإخباري-صنعت صورة "ساحرة" لمجموعة من المصلين أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث فازت بجائزة "أفضل صورة معبرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، من إذاعة "سلطنة عمان".

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ووثقت الصورة التي "خطفت الأنظار" مجموعة من المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى على سفح أحد الجبال المرتفعة، التي يحفها الخضار والمتوارية وسط الضباب، حيث اعتبرها البعض من أجمل ما التقط في عيد الأضحى.


 

 

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