شاهد عمال مطعم في إسطنبول يعتدون على سياح خليجيين والكشف عن السبب

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة بين سياح خليجيين وعمال مطعم في إسطنبول.

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وأوضح الفيديو، عمال مطعم في تركيا يعتدون على سياح خليجيين بسبب خلاف على الفاتورة المبالغ فيها.



وأبان المقطع، زبائن المطعم يشاهدون المشاجرة دون تدخل وسط حالة من الخوف فيما سمع صوت سيدات تصرخ.

في تركيا خليجيين يتعرضون للضرب من صاحب مطعم كذب عليهم بأنهم أرادوا المغادرة دون دفع الحساب! pic.twitter.com/QDA8MLxYiQ August 12, 2023

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