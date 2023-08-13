الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول الطلبة المصابين بمرض السرطان في الجامعات

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة عشريني في عمّان

تعليق الدوام الوجاهي في الجامعة الهاشمية غدا الإثنين

ضبط شخص أطلق النار بشكل عشوائي داخل مطعم في العقبة

أسبوع كامل .. الأرصاد تكشف موعد انحسار الموجة الحارة

آلية جديدة لتقديم طلبات المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات

وظائف شاغرة في الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

الإحصاءات: خُمس سكان الأردن من الشباب في الفئة العمرية 15-24

هام من الدوريات الخارجية لجميع السائقين في الأردن

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الأحد، 13-08-2023 11:04 ص

شاهد عمال مطعم في إسطنبول يعتدون على سياح خليجيين والكشف عن السبب

13-08-23-719769218


الوكيل الإخباري -  أظهر مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة بين سياح خليجيين وعمال مطعم في إسطنبول.

اضافة اعلان

 

وأوضح الفيديو، عمال مطعم في تركيا يعتدون على سياح خليجيين بسبب خلاف على الفاتورة المبالغ فيها.

وأبان المقطع، زبائن المطعم يشاهدون المشاجرة دون تدخل وسط حالة من الخوف فيما سمع صوت سيدات تصرخ.

 

 

اليمن الان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تععتعت

أفضل 6 طرق للحفاظ على برودة جسمك بدون تكييف

اتاتت

شاهد غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير في فلوريدا

0242b505-67ab-47db-9571-8612b9c408e1-768x432

شاهد نشوب حريق في عمارة سكنية بالسعودية

تعتعت

شاهد ياباني يقبض على لص بطريقة غريبة ويسلمه لقسم شرطة

64d79d87423604524c47b775 (1)

أمريكية تدخل موسوعة غينيس بأطول لحية لأنثى في العالم - صورة

كيف-تتخلص-من-الحشرات-الصغيرة-في-المطبخ

طريقتان بسيطتان للتخلص من الحشرات الصغيرة في المطبخ

أخبار متعلقة
تعتعتعت

كوكسال بابا يهدد بمقاضاة شاب مصري

56fe3453c361889d608b45df

تفاصيل اعترافات منفذ الجريمة المروعة في ضواحي اسطنبول - فيديو

كم_سنة_يعيش_الحصان

شاهد حصان ينحرف فجأة خارج مسار سباق ويداهم الجمهور في السعودية

automatic-motorbikes-_-Body-3-7-10-22-ar-body-16112022

بطريقة مروعة.. شاهد قائد دراجة نارية يصدم ضابط تركي في إسطنبول

image (53)

وفاة صاحب أشهر موقف إنساني في المسجد النبوي - فيديو

336386-ساعة للرجل

شاهد شاب يشتري ساعة يد بأكثر من 7 ملايين ريال