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الإثنين، 18-04-2022 10:19 ص

شاهد..موقف مؤثر لسيدة رفضت جائزة مالية في مصر

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الوكيل الإخباري - تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع موقف مؤثر لسيدة مصرية رفضت جائزة مالية في أحد البرامج.

ونشر أحمد رأفت، الشهير بـ"مذيع الشارع"، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، حلقة من برنامجه "جبر الخواطر" التي يقدّم فيها مساعدات مالية للمحتاجين.

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ووجَّه رأفت سؤالاً لسيدة مسنَّة وأعطاها جائزة مالية، ولكنها في البداية لم توافق على المبلغ، مشيرةً إلى أنها لم تفعل شيئاً لتأخذ هذا المبلغ.


وقالت السيدة إنها بدأت في العمل لأن ظروفها اضطرتها إلى ذلك بعد وفاة زوجها حتى لا تكون محتاجة إلى أحد.


وأضافت أنها تريد إجراء عملية جراحية بعينيها ولكنها لا تملك المبلغ الذي يعينها على ذلك.


وأجهشت السيدة بالبكاء وهي تقول إن الله تعالى أرسل إليها المبلغ للعملية قبل أن توافق أخيراً على قبول الجائزة.


يُذكر أن حلقات "جبر الخواطر" يقدمها أحمد رأفت، وهي من إعداد أسامة محمد ومنة أيمن، وإخراج أحمد ماريو.

 

 

 

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