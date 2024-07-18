"طول" جورجيا ميلوني يغرم صحفية 5 آلاف يورو

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووسائل إعلام إن محكمة في ميلانو قضت بدفع صحفية تعويضًا قدره 5 آلاف يورو (5465 دولارًا) لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بسبب سخريتها منها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200 يورو مع وقف التنفيذ على الصحفية جوليا كورتيزي بسبب سخريتها في أكتوبر 2021 على منصة "إكس" من طول ميلوني.



وقالت المحكمة إن الأمر يندرج تحت انتقاد الهيئة الخارجية للتقليل من الشأن والإهانة بما يشكل "سخرية من شكل الجسد".



واتخذت ميلوني إجراءات قانونية ضد الصحفية بعد جدال بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.



واعترضت ميلوني، التي كان حزبها "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف في المعارضة في ذلك الوقت، حين نشرت الصحفية صورة ساخرة تضعها مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية.



وردت كورتيزي بتغريدات أخرى وقتها، بما شمل تغريدة قالت فيها: "أنت لا تخيفني يا جورجا ميلوني. فعلى كل الأحوال، طولك 1.2 متر فقط. لا أستطيع حتى رؤيتك".



وبوسع الصحفية الطعن على الحكم.



وقال محامي ميلوني إن رئيسة الوزراء ستتبرع لجمعيات خيرية بأي تعويضات قد تتلقاها.





سكاي نيوز عربية



