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الخميس، 04-11-2021 10:09 ص

عجوز تعثر على ماسة بـ2.7 مليون دولار أثناء تنظيف منزلها في نورثمبرلاند

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الوكيل الإخباري - صدمت امرأة مسنة بعد أن اكتشفت أن الماس الذي كانت على وشك التخلص منه يساوي الملايين.

ووفقًا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن المرأة في السبعينيات من عمرها، عثرت على الماسة عندما كانت تقوم بتنظيف منزلها في نورثمبرلاند.

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في البداية، اعتقدت أنه كان حجرًا للمجوهرات ولم تفكر كثيرًا في ذلك.

ومع ذلك، أخذتها بعد ذلك إلى بائع المزادات لمعرفة قيمتها، لتجد أنها من الماس الطبيعي 34 قيراطًا وأنها تساوي مليوني جنيه إسترليني، أي نحو 2.73 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لـ«بي بي سي»، اشترت المرأة الحجر مع العديد من الأشياء الأخرى في بيع صندوق السيارة منذ سنوات عديدة. عندما أدركت أخيرًا القيمة الحقيقية للألماس، تركت في حالة ذهول ولم تصدق أنها كادت ترميها في سلة المهملات.

 

وقال مارك لين، من موقع فيتونبي للمزادات في نورث شيلد، إن الماسة كانت تحتفظ بها العجوز في صندوق جنبًا إلى جنب مع أدوات زفاف المرأة وقطع أخرى من المجوهرات ذات القيمة المنخفضة.

وأضاف لين أن العجوز جاءت بشنطة فيها مجوهرات لتقديرها بعد نصيحة من صديقتها، بدلاً من إلقائها في سلة المهملات.


ومن المنتظر أن تطرح الماسة في مزاد في لندن في الـ30 من الشهر الجاري، وقد نشرت دار فيتونبي للمزادات صورة للماسة للترويج لها قبل المزاد مع حكايتها الغريبة.

 

المصدر - البيان 

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