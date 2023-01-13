الجمعة 13-01-2023
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وفاة أكبر معمرة في غرب اربد
الأردن يشارك بمؤتمر الإعلام العربي في تونس
خطوبة الناشط لورنس المنسي
11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 2023
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هيونداي ستاريا تصل الأردن بتصميم فضائي
إيسوزو تحقق أعلى مبيعات للشاحنات في فئتها للعام 2022 في الأردن
سامسونج ترتقي بالحياة المستدامة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023
اختيار الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، إيسون تشونغ، شخصية العام في مجلة موتور تريند، متصدرًا قائمة الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً لعام 2023
كورونا
كورونا
بريطانيا: تراجع إصابات ووفيات كورونا