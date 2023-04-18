الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحا

روسيا تختبر الروبل الرقمي

قوات الاحتلال تنصب برجا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

فلس الريف يزود 140 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و513 ألف دينار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

ضبط 5980 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الربع الأول

حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

فلسطين تعلن موعد صلاة عيد الفطر

قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت لحم

تفاصيل جديدة لحادث دهس 3 سيدات في عمان

الثلاثاء، 18-04-2023 11:17 ص

فيديو حادث مروع.. حديث الناس في بريطانيا

موضوع_تعبير_عن_النجاة_من_حادث_سير


الوكيل الإخباري - تسبب وقوف مفاجئ لإحدى السيارات على طريق خارجي في بريطانيا بوقوع حادث مرعب أدى إلى تحطم ثلاث سيارات، واحدة منها تدهورت وخرجت عن الطريق بشكل كامل، بينما تمكنت كاميرا مثبتة على إحدى السيارات من توثيق الحادث الذي سرعان ما أصبح حديث الناس في بريطانيا.

اضافة اعلان


ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، حادث اصطدام سيارة بأخرى من الخلف، ومن ثم اصطدمت مركبة ثالثة بهم من الناحية المقابلة، وهي تسير بسرعة عالية على الرغم من أنها تعبر تقاطعاً للسيارات، وهو ما أدى إلى تدهورها وخروجها عن الطريق بشكل كامل.

وتظهر اللقطات التي انتشرت بسرعة سيارة بيضاء تنتظر الانعطاف يميناً عند تقاطع طرق قبل أن تندفع سيارة فضية على طول الطريق وتصطدم بها من الخلف، مما تسبب في اندفاع السيارة المتوقفة إلى الأمام.


وأدى هذا بعد ذلك إلى إجبار السيارة الرمادية التي يبدو أنها "فان" أو باص صغير، على الانحراف بعيداً عن الطريق، وتفقد السيطرة وتقترب من السقوط على جانبها.


ووقع الحادث خارج قرية دودينجتون في ضواحي لينكولن في انجلترا.

والتقطت ليزلي رايان اللحظة المذهلة على كاميرا القيادة الخاصة بهم قبل الخروج من السيارة لمساعدة السائقين وإزالة الحطام المتبقي على الطريق.

 

وقالت: "لقد ساعدت في نقل بعض الحطام وتأكدت من أن الأشخاص المتضررين بخير". ثم أبلغت الشرطة بوجود هذه اللقطات.


وأضافت: "أصيب سائق السيارة البيضاء برضوض واهتزاز.. كنتُ قلقة حقاً على ركاب السيارات".


واختتمت: "لقد نشرت الفيديو على حسابي على تيك توك، ومن ثم انتقلت من 50 متابعاً إلى 750 متابعاً، كما حصل الفيديو على 1.6مليون مشاهدة".

 

 

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غااغاغا

بالفيديو: سرطان يظهر بكلية مراهقة بريطانية وأختها التوأم تشعر بأعراضه

نهنهنهنهن5غغ

موقف بطولي لصحاب سيارة في مواجهة 4 لصوص حاولوا سرقته في أمريكا - فيديو

471410_8_1681799013

مصر..اختناق مهندس سوري مع 5 مصريين بطريقة مروعة!

د=د=د=د

مشهد يحبس الأنفاس.. 'شلال بلازما' قد يبتلع 8 كواكب ويقطع الكهرباء عن الأرض

Doc-P-1058200-638173677997877086

منزل للإيجار مجاناً بشرط واحد في أستراليا.. ما هو؟

=-=====هعع

إفطار صائمين تحت وابل من الرصاص في السودان - فيديو

أخبار متعلقة
اااااا-e1681066377419-791x492

شاهد شجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا

3673313-74775188-2560-1440-768x432

بولندا.. خطأ سائق دراجات في بركة يؤدي لحادث كارثي - فيديو

480862

5 تدابير مهمة للعناية بالسيارة مع نهاية الشتاء

supermassive_0

اكتشاف ثقب أسود ضخم يبلغ 33 مليار ضعف كتلة الشمس

خهمخهمخمخ

بالفيديو.. سيارة سيدة تطير في الهواء بعد دخول إطار تحتها في كاليفورنيا

1490daf87c

فيديو يثير الجدل لحادث غريب في كولومبيا