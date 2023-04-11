الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحدد عطلة البنوك خلال عيد الفطر

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار لليوم الرابع

قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلغورود الروسية

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 11-04-2023 10:22 ص

شاهد شجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا

اااااا-e1681066377419-791x492


الوكيل الإخباري - عرض فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة شجار عنيف بالسيوف بين مجموعة من الشباب في أحد شوارع بريطانيا وسط سير المارة دون تدخل من أحد.

اضافة اعلان


إذ ظهر في الفيديو، مجموعة من الشباب يرتدون ملابس سوداء، ويتجمعون حول إحدى السيارات، ومعهم سيوف، وينهالون على بعضهم البعض بالضرب باستخدام هذه السيوف في مشهد عنيف مؤلم.

 

 

 

صحيفة المواطن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغاغاغاغ

عجوز سبعيني يبتلع طقم أسنانه بالخطأ في السعودية -صورة

252009Image1

بالفيديو.. أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي

plane-takeoff

لحظات مرعبة.. طائرة ترتطم بالأرض بعد انفجار إطارها في أيرلندا - فيديو

888

حقيقة تفاعل رونالدو مع فيديو الإمام الجزائري والقطة

Doc-T-444614-638167030539820606

نهاية مأساوية.. سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني في العراق - صورة

640px-Donkey_in_Clovelly,_North_Devon,_England

بالفيديو.. حمار معلق بالجو بعد انهيار الجسر من تحته في إسبانيا

أخبار متعلقة
supermassive_0

اكتشاف ثقب أسود ضخم يبلغ 33 مليار ضعف كتلة الشمس

333333-768x473

كأنه مشهد من فيلم رعب.. جرذان بحجم قطط تتسكع بين الناس في بريطانيا

50054_4_1678569441

رجل بريطاني يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته.. هذه قصته