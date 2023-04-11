شاهد شجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا

الوكيل الإخباري - عرض فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة شجار عنيف بالسيوف بين مجموعة من الشباب في أحد شوارع بريطانيا وسط سير المارة دون تدخل من أحد.

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إذ ظهر في الفيديو، مجموعة من الشباب يرتدون ملابس سوداء، ويتجمعون حول إحدى السيارات، ومعهم سيوف، وينهالون على بعضهم البعض بالضرب باستخدام هذه السيوف في مشهد عنيف مؤلم.





برأيك ماهي الحلول لوقف العنف المتصاعد بين الشباب؟! تزايد ملحوظ في أعمال العنف في الآونة الأخيرة.. شجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا 🗡️برأيك ماهي الحلول لوقف العنف المتصاعد بين الشباب؟! pic.twitter.com/tb5NY3Omem April 9, 2023

صحيفة المواطن