في اخر ظهور له .. والد الشيف بوراك يصدم نجله من جديد

الوكيل الاخباري - ظهر إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك، في مقابلة مصوّرة جديدة، هي الأولى التي يتحدّث فيها باللغة العربية بلهجة ولاية أنطاكيا التي ينحدر منها والواقعة جنوب غربي تركيا، حيث كرر فيها اتهاماته لنجله باستغلال جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطفهم، على حدّ تعبيره.

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وقال أوزدمير، الذي يتّهمه نجله الطاهي التركي المعروف ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي، إن "بوراك ظهر في مقطع فيديو وهو يجلس أمام محلّه ويبكي"، متسائلاً عن سبب بكائه في الفيديو الذي اتّهمه فيه نجله قبل أيام بالاحتيال.



كما جدد الأب اتهاماته لنجله باستغلال جمهوره، وحاول تقليده في المقابلة المصوّرة التي قال فيها إن نجله يرغب بإخبار متابعيه عن تعرّضه للظلم من قبل والده.



وأضاف: "يمكنني أيضاً تصوير فيديوهات أمام الناس أُظهر فيها حزني وأقول فيها إن بوراك ظلمني"، مشدداً على أن المتابعين في هذه الحالة سيقولون: "انظروا كم أن نجلي ظالم".



وكان والد بوراك قد نفى في أكثر من مقابلة سابقة هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، الاتهامات الموجّهة إليه من قبل نجله حول بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.



وفي مختلف مقابلاته، كرر اتهام نجله باستغلال الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي من أجل "الدعاية وكسب الشهرة".



وتعود أزمة الأب ونجله لما قبل أشهر على خلفية قيام بوراك بتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

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