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السبت، 10-12-2022 02:46 م

يستيقظ على مكالمة تخبره أنه ربح 30 مليون دولار في أستراليا

يانصيب ١


الوكيل الإخباري - هاتف الصباح المبكر المفاجئ يحمل في طياته دائماً إزعاجاً لا يريده الكثيرون، لكن رجلاً استراليّاً أيقظه صوت هاتفه على خبر يقدر بما يزيد على ثلاثين مليون دولار.

وكان هذا الرجل الذي لم يتم ذكر اسمه، قد احتفظ بقسيمة اليانصيب الفائزة في سحب أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. ولم يستطع الرجل تحمل صدمة المفاجأة السارة، فكان يردد عندما تأكد فوزه: “يا إلهي! يا إلهي! أنا على وشك البكاء. شكراً جزيلاً”

وقد وضَّح الرجل أنه مواظب على سحب بطاقات اليانصيب، باستخدام أرقامه المفضلة التي تعود لأرقام لاعبي الرياضة المفضلين لديه.

وتحدث الرجل الذي يعيش في مدينة ميلبورن عن خططه للتعامل مع هذا المال الذي هبط عليه فجأة قائلاً: “طالما قلت إنني إذا فزت بجائزة كهذه، فسأعتني بوالدي في المقام الأول، ثم أحاول أن أتعامل مع المال بحكمة”

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وكان الرجل قد اشترى أرقامه المميزة عبر الإنترنت على موقع "thelott.com" الموقع الرسمي لليانصيب في أستراليا. وكانت الأرقام الفائزة في سحب أوز لوتو 1503، يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، هي 2 و 24 و 34 و 44 و 5 و 32 و 11، بينما كانت الأرقام التكميلية 46 و 20 و 39.

يذكر بأن أكبر جائزة يانصيب “أوز لوتو” تبلغ 50 مليون دولار تم طرحها في نوفمبر 2021 ويناير 2022، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 

 

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