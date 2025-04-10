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بريطانيا..خبراء يتوقعون أن تتولى كيت ميدلتون دور الملكة قريبا

للا
كيت ميدلتون
 
الخميس، 10-04-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-  يتوقع عدد من الخبراء الملكيين أن تشارك أميرة ويلز، كيت ميدلتون، بشكل أكبر في الفعاليات الرسمية إلى جانب زوجها، الأمير ويليام، تمهيدًا لتوليها دورها كملكة في المستقبل القريب.

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في ظل تعافي الملك تشارلز الثالث من مرض السرطان، يتوقع الكثيرون أن تنتقل الملكية إلى الأمير ويليام وزوجته كيت في وقت قريب. الخبيرة الملكية، أفوا هاغان، أشارت إلى أن "كيت تعود ببطء، ولكن بثقة، مع حرصها على أن تكون خطواتها مدروسة لتعكس اهتمامها بصحتها وسلامتها".


على الرغم من هذه التحديات الصحية، تركز كيت بشكل خاص على المشاريع طويلة الأجل، مثل مركز الطفولة المبكرة، التي تعكس اهتمامها الكبير بالقضايا الاجتماعية بعيدًا عن الفعاليات القصيرة الأمد.


بعد أن خاضت رحلة علاج صعبة من مرض السرطان، عادت كيت ميدلتون لتظهر في عدة مناسبات بصحة جيدة، مؤكدة أنها في "حالة هدوء". هذه الفترة العصيبة ساهمت في تقوية علاقتها مع الأمير ويليام،

 

التي أصبحت أكثر عاطفية وعمقًا. وهو ما تجلى بشكل واضح من خلال المشاركات التي نشرها الزوجان عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّرا عن رغبتهم في تقديم صورة جديدة للملكية تعتمد على الإنسانية والدفء.

 

ليالينا 

 
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