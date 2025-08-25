فيديو لأم تُوبّخ ابنها بسبب التنمّر يُشعل الجدل على الإنترنت في بريطانيا

تظهر الأم وهي توبّخه في حديقة عامة قائلة: "كيف تجرؤ؟ هذا ليس لطيفًا... أنا لا أربيك على التنمر".
لاحقًا، ردّت الأم على الانتقادات بمنشور قالت فيه إن الحديث الهادئ لم يعد يجدي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع هذا السلوك، وإن بعض المواقف تتطلب توبيخًا واضحًا لتربية الطفل على احترام الآخرين.
فيما تعاطف آخرون مع الأم، معتبرين أن التربية تحدٍّ صعب، وأنها على الأقل لم تتجاهل الموقف كما يفعل كثيرون.
-
أخبار متعلقة
-
عروس لبنانية تُبهر الحضور بغنائها لعريسها الأصم بلغة الإشارة - فيديو
-
ذعر في جامعة ساوث كارولينا بسبب بلاغ كاذب عن إطلاق نار - فيديو
-
بعد جريمة نهر السين المروعة .. تفاصيل صادمة عن قاتل الأربعة في باريس
-
فاجعة "شاطئ أبو تلات" في مصر.. المنقذ يروي ما حدث
-
كيفية تجهيز الطلاب للمدارس: دليل شامل لبداية دراسية ناجحة
-
مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو
-
ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟
-
نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور