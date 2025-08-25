الإثنين 2025-08-25 11:03 ص
 

فيديو لأم تُوبّخ ابنها بسبب التنمّر يُشعل الجدل على الإنترنت في بريطانيا

الأم وهي تصرخ على ابنها
 
الإثنين، 25-08-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو لأم تُوبّخ ابنها علنًا بعد اتهامه بالتنمّر على طفل مصاب بالتوحد موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل.

تظهر الأم وهي توبّخه في حديقة عامة قائلة: "كيف تجرؤ؟ هذا ليس لطيفًا... أنا لا أربيك على التنمر".


لاحقًا، ردّت الأم على الانتقادات بمنشور قالت فيه إن الحديث الهادئ لم يعد يجدي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع هذا السلوك، وإن بعض المواقف تتطلب توبيخًا واضحًا لتربية الطفل على احترام الآخرين.

 

وتفاوتت ردود الفعل بين من اعتبر تصرفها مثالًا على التربية المسؤولة، ومن رأى أن التوبيخ العلني قد يسبب آثارًا نفسية سلبية.


فيما تعاطف آخرون مع الأم، معتبرين أن التربية تحدٍّ صعب، وأنها على الأقل لم تتجاهل الموقف كما يفعل كثيرون.

 

 

 

ارم نيوز  

 

 
 
