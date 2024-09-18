كيف تسبب البشر في انقراض حيوانات نادرة قبل 14 ألف عام؟

الوكيل الإخباري- يعتقد العلماء أن هناك عدداً صغيراً من البشر يبلغ 3000 شخص فقط قد يكون تسبب في انقراض "أفراس النهر القزمة" و"الفيلة القزمة" في جزيرة قبرص قبل نحو 14 ألف عام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الأربعاء.

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وقال الباحثون إن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط كانت ذات يوم موطناً لحيوان "الفيل القزم" الذي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام، و"فرس النهر القزم" الذي يبلغ وزنه 130 كيلوغراماً، ولكنهما اختفيا في غضون قرن من الزمان بعد وصول الصيادين إلى المكان.



ويرى الباحثون أن النتائج التي تم نشرها في مجلة "وقائع الجمعية الملكية والعلوم البيولوجية" ترفض الرأي القائل إنه ليس من الممكن لعدد صغير من البشر أن يتسبب في حدوث مثل هذه الانقراضات السريعة.



وقال المعد الرئيسي للدراسة، وهو البروفيسور كوري برادشو من جامعة فليندرز، إن الثدييات، مثل أفراس النهر القزمة والفيلة القزمة، ربما كانت معرضة لخطر الانقراض بسبب "توفيرها للحوم الصالحة للأكل لأول من وصل إلى الجزيرة من البشر".



وأضاف: "بحثنا يضع الأساس لفهم أفضل للتأثير الذي من الممكن أن تحدثه التجمعات البشرية الصغيرة من حيث تعطيل النظم البيئية الأصلية والتسبب في حدوث انقراضات كبرى، حتى خلال فترة من انخفاض القدرة التكنولوجية".



وأظهرت النتائج أن عدداً صغيراً من السكان يتراوح بين 3000 و7000 شخص كان كافياً لدفع النوعين القزمين إلى الانقراض.