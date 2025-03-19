 
الأربعاء 2025-03-19 04:04 م
 

لإنقاذ زواجها.. ممرضة تقتل بناتها الثلاث في أثينا

فا
من مكان الحادث
 
الأربعاء، 19-03-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت المحكمة في أثينا يوم الثلاثاء حكمين بالسجن مدى الحياة بحق رولا بيسبيريغو، وهي امرأة يونانية، لإدانتها بقتل ابنتيها الرضيعتين مالينا وإريدا. يأتي ذلك بعد حكم مشابه صدر بحقها العام الماضي لإدانتها بقتل ابنتها الثالثة، جورجينا.

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وبحسب تفاصيل المحاكمة، تبين أن بيسبيريغو، البالغة من العمر 36 عامًا، قامت بخنق ابنتيها مالينا (التي كانت تبلغ ثلاثة أشهر ونصف) وإريدا (التي كانت في السادسة من عمرها) في عامي 2019 و2021، في محاولة فاشلة منها لمنع زوجها من التخلي عنها. وأكدت المحكمة أن الجريمة تمت بشكل هادئ ومنهجي من قبل بيسبيريغو، التي حاولت من خلالها الحفاظ على زواجها.


وأكدت محامية الزوج إيفا أمبازي أنه لا شكوك حول إدانتها، مشيرة إلى أن المحكمة أدانتها بناء على أدلة قاطعة.
وفيما يتعلق بابنتها جورجينا، كانت المحكمة قد دانت بيسبيريغو في مارس 2024 بتهمة قتلها، بعدما استخدمت الكيتامين لتسميمها، ما أدى إلى وفاة الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، التي كانت قد دخلت المستشفى عدة مرات بسبب نوبات أدت إلى شلل رباعي.


وبعد إعادة التحقيق في ظروف وفاة مالينا وإريدا، تبين أنهما توفيتا بسبب الاختناق، وهو ما دفع إلى محاكمة جديدة بتهمة القتل. وحسب المدعية العامة فاسيليكي ديموبولو، فإن بيسبيريغو قتلت بناتها بهدف "ضمان استمرار زواجها"، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تصرفًا مدروسًا ومخططًا مسبقًا.


من جانبها، تمسكت بيسبيريغو ببراءتها، ومن المتوقع أن تستأنف الحكم الصادر ضدها.

 

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gnews

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