4 أشخاص يخترعون معالج كمبيوتر فائق السرعة يعمل بالضوء بدلاً من الكهرباء في امريكا

الوكيل الإخباري- أربعة مراهقين كانوا يحلمون بأحلام كبيرة معًا منذ المدرسة الابتدائية، وقد تخطت تطلعاتهم ملعب الأحلام لتتحول إلى واقع ملموس بعدما اخترعوا شريحة معالج فائقة السرعة تعمل بالضوء، والتي يمكنها تشغيل أجهزة الكمبيوتر المستقبلية.

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وفي تقرير نشره موقع «تي سي دي» نقلاً عن تصريحات تلفزيونية للمراهقين الأربعة على قناة «ABC 7» الأمريكية، أكد أن المراهقين من مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا قاموا بتطوير نموذج أولي لشريحة يمكنها نقل المعلومات بمعدل أسرع وأكثر كفاءة مما هو ممكن حاليًا. حيث يتم استبدال الكهرباء بطاقة الموجات الضوئية لتشغيل أنظمة الكمبيوتر، وهو الاختراع الذي تم اعتماده لتأسيس شركتهم الجديدة، Procyon، لمزيد من تطوير الشريحة.



وقال ساتفيك ريدروثو، أحد مؤسسي الشركة: «الضوء الذي يخرج من مصباحك سريع بشكل جنوني، إنه أسرع شيء في العالم، لذلك كنا نفكر، ماذا لو استبدلنا كل تلك الكهرباء بالضوء فقط؟ ليصبح مثل الليزر الصغير بطاقته الكبيرة داخل الشريحة».



وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تولد مراكز البيانات وشبكات نقلها حوالي 1% من التلوث المرتبط بالطاقة الذي يسبب الاحترار العالمي، لكن الطلب عليها يتزايد مع تزايد ارتباط المجتمع العالمي. علاوة على ذلك، حتى عندما تقوم مصادر الطاقة النظيفة بتشغيل مراكز البيانات، فإن البنية التحتية للتبريد تتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يعد هدراً آخر لموارد الأرض. وفي عام 2021، أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن 0.5% فقط من مياه الأرض هي الصالحة للاستخدام البشري.



ومع ذلك، فإن الشريحة الفائقة الجديدة، التي هي صغيرة جدًا لدرجة أنها تحتاج إلى فحص تحت المجهر، ستعزز قدرات تشغيل أجهزة الكمبيوتر وتقلل من الضغط الذي تمارسه مراكز البيانات على البيئة. أوضح براناف فيليث، أحد المراهقين الأربعة: «ستسمح الشريحة للأشخاص، مثل مراكز البيانات والشركات، بإجراء تلك الحسابات بسرعة كبيرة جدًا، وفائدة الضوء هي أنه ينتج حرارة قليلة جدًا، بعكس الطاقة الكهربائية، لذلك لا تحتاج إلى نفس البنية التحتية للتبريد».



جذبت التكنولوجيا انتباه مستثمري وادي السيليكون، الذين قدموا الأموال للرباعي لإنشاء شريحة ثالثة سيتم تصنيعها في ألمانيا، بعد أن تم تصنيع الأولتين في كندا وفي جامعة ميريلاند.



في حين أن بعض أفكار الرباعي - مثل ناقل الليزر - لم تتحقق، فإن مشروع الشريحة الفائقة هو مثال آخر على تعاون المراهقين لحل مشكلة ملحة، على سبيل المثال، طورت مجموعة في كولورادو جهازًا يمكن أن ينقذ السائقين من التصادمات القاتلة مع الحيوانات على الطرق.



قال جاغاديبرام مادديباتلا، أحد المراهقين الأربعة، عن الشريحة الفائقة: "نحن متحمسون جدًا لرؤية أين سيذهب هذا في المستقبل، سنستمر في العمل عليه، ولا نخطط للتوقف في أي وقت قريب."