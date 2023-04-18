أسعار حلو العيد من 5 - 12 ديناراً والإقبال ما زال ضعيفاًً

الوكيل الإخباري - تباينت أسعار حلويات العيد على اختلاف انواعها واشكالها من 5 إلى 12 ديناراً لكل كيلو واحد، وسط حركة شرائية متواضعة .



ووفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" لأسعار حلويات العيد في محافظة إربد من ( التوفي، المعمول، الشوكولاته بانوعها) فقد تباينت الأسعار واختلفت باختلاف النوع.



وسجل متوسط سعر المعمول 7 دنانير للكيلو، فيما سجل سعر التوفي 10 دنانير والشوكولاته 12 ديناراً.



وسيطر الضعف على الحركة التجارية والإقبال كان دون المعتاد، ولذلك لاسباب اقتصادية وفقاً لما اكده مواطنون.

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وقال تجار انه من المتوقع أن تزيد الحركة التجارية قبل العيد بيوم وخلال أيام العيد، منوهين إلى أن السيولة المتوفرة لدى المستهلكين قليلة وقد تغيرت اولويات التسوق لديهم.



يذكر أنه تم اليوم صرف رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والقطاع العسكري.