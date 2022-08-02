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الثلاثاء، 02-08-2022 09:52 م

أمسية شعرية في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

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الوكيل الاخباري - قرأ شعراء أردنيون، اليوم الثلاثاء، في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين قصائد تنوعت مضامينها ورسائلها، في أمسية ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته السادسة والثلاثين.

وقرأ الشاعر شفيق الربابعة في الأمسية التي قدمها صبحي الشستاوي، قصيدة أهداها لإربد، من الشعر العامودي، حيّا فيها إربد المحتفى بها عاصمة الثقافة العربية 2022، وقصيدة تغنى بها في مدن المملكة.

ودعا الشاعر محمد الجهالين في قصيدة (غولة الأرحام) إلى نبذ قطيعة الأرحام وخصام الأخوة .

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