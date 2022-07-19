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الثلاثاء، 19-07-2022 02:31 م

اختتام بطولة الاستقلال الكروية السابعة في إربد

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الوكيل الإخباري - اختتمت فعاليات بطولة الاستقلال الكروية السابعة في محافظة إربد، مساء أمس الاثنين، برعاية وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وبحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ونقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة.

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والتقى فريقا مديرية زراعة إربد ومديرية زراعة الكورة، في المباراة النهائية للبطولة، حيث شارك خلالها، فريق لواء الرمثا والمزار الشمالي ولواء الطيبة والوسطية وبني كنانة ومحافظة إربد.


وقال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي في كلمة له، إن هذه البطولة التي نظمتها المديرية، تهدف إلى زيادة التواصل بين موظفي مديريات الزراعة في الألوية التابعة لمحافظة إربد، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد.


وأكد أهمية مشاركة الموظفين في البطولة التي جاءت بمناسبة الأعياد الوطنية، لتنمية روح التنافس وتعزيز الانتماء والولاء لهذا الوطن تحت الراية الهاشمية مشيرا إلى استمرار المديرية بإقامة بطولة الاستقلال الكروية، والتي انطلقت في عام 2012.


وفي ختام المباراة، توج الحنيفات فريق زراعة الكورة، بعد حصوله على كأس الدوري.

 




 

 


 

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