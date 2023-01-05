الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 09:29 م

الأردنية تحصل على اعتماد وزارة التعليم العالي السعودية

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الوكيل الاخباري -  وجهت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، اليوم الخميس كتابًا إلى رئاسة الجامعة الأردنية، تفيد بحصول الجامعة على اعتماد وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على جميع التخصصات التي تقدمها الجامعة؛ في برامج الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وذلك حسب الموقع الإلكتروني "سفير الجامعات" https://ru.moe.gov.sa.

وفي بيان الجامعة، أكد رئيسها الدكتور نذير عبيدات، أن هذا الاعتماد سيدعم خطة الجامعة الهادفة إلى استقطاب المزيد من الطلبة للدراسة في الجامعة، شاكرًا السفارة السعودية وملحقيتها الثقافية في الأردن على جهودهما المبذولة في دعم مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ومنها الجامعة الأردنية.

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