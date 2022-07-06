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الأربعاء، 06-07-2022 01:54 م

الأمن يوضح حول وجود حالات لأطفال تناولوا مادة اللاريكا المخدرة

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الوكيل الإخباري - أكّد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ومنذ ما يقارب الشهرين وردت معلومات من عدد من المستشفيات وبأوقات وتواريخ متباعدة لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود حالات لأطفال يقطنون في محافظات مختلفة بأعمار (14، 10، 8، 7) سنوات يشتبه بإصابتهم بتسمم دوائي واثنين منهم يشتبه بتناولهم لمادة اللاريكا المخدرة.

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وقال إن المستشفى قام بمتابعة هذا الاشتباه كإجراء وقائي في مثل هذه الحالات، وبحكم الاختصاص الحصري لإدارة مكافحة المخدرات للتحقيق في كافة القضايا والمعلومات حول المواد المخدرة فقد تم إرسال مندوبين من الادارة إلى المستشفى في كل بلاغ وجرى استدعاء المختبر الجنائي الذي قام بدوره بأخذ العينات اللازمة من الاطفال وذويهم وأُرسلت الى مختبرات كشف السموم في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لفحصها بأحدث الأجهزة وأدقها، والموجودة لديهم والمخصصة لكشف السموم والمخدرات. 

 

وأكّد أن نتائج الفحوصات المخبرية أكدت وبما لا يدع مجالا للشك أن دماء الأطفال وذويهم تخلو من أي سموم او مواد مخدرة وجرى إغلاق ملف التحقيق لانتفاء وجود المواد المخدرة بشكل قاطع وأكيد وجرى إخطار أهالي الأطفال والمستشفى بذلك في حينه.

 




 

 


 

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