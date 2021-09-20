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الإثنين، 20-09-2021 12:56 م

الإعلان عن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب أنه سيتم الإعلان عن موعد امتحان المفاضلة لطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية خلال الأسبوع الحالي.

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ولفت الخطيب الاثنين لـ" الوكيل الإخباري" أن الوزارة تعمل على حصر وتدقيق شهادات المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية ..)، والمتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي.

 

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