البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور إبراهيم البدور، أن نظام العمل بدون أجر للاطباء (unpaid) او نظام الدفع مقابل التدريب تعدٍ على الحقوق الاساسية للأطباء .

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واستهجن البدور، السبت، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أن يعمل الأطباء في نظام الإقامةبدون أي أجر او يدفعوا للمؤسسات بدل تدريبهم .



وأشار في معرض حديثه ، إلى أن عدم اعطاء الأطباء أجرا بدل عملهم يعتبر تعديا صارخا على الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان ، وتابع " يجب على وزارة الصحة التدخل لحلها ومنع المستشفيات ومراكز التدريب الطبية من تطبيقه أن كانت حكومية او خاصة .



وقال" إن مدة الاقامة تكون من 4-6 سنوات حسب الاختصاص ويتخلّلها مناوبات بحيث يبقى الطبيب لعدة أيام في المستشفى و مع ذلك يتم حرمانه من اقل الحقوق ، فلا راتب ولا تامين صحي ولا ضمان".



وطالب البدور ، بضرورة وضع تشريعات وأنظمة ثابتة، لضمان عدم استغلال حاجة الأطباء إلى التدريب من خلال برامج الإقامة الثابتة ، لإنصاف هذه الفئة.