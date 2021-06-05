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البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

السبت، 05-06-2021 02:11 م

أمام وزارة الصحة

البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

تال
الدكتور إبراهيم البدور


الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور إبراهيم البدور، أن نظام العمل بدون أجر للاطباء (unpaid) او نظام الدفع مقابل التدريب تعدٍ على الحقوق الاساسية للأطباء .

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واستهجن البدور، السبت، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" أن يعمل الأطباء في نظام الإقامةبدون أي أجر او يدفعوا للمؤسسات بدل تدريبهم .

وأشار في معرض حديثه ، إلى أن عدم اعطاء الأطباء أجرا بدل عملهم يعتبر تعديا صارخا على الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان ، وتابع " يجب على وزارة الصحة التدخل لحلها ومنع المستشفيات ومراكز التدريب الطبية من تطبيقه أن كانت حكومية او خاصة .

وقال" إن مدة الاقامة تكون من 4-6 سنوات حسب الاختصاص ويتخلّلها مناوبات بحيث يبقى الطبيب لعدة أيام في المستشفى و مع ذلك يتم حرمانه من اقل الحقوق ، فلا راتب ولا تامين صحي ولا ضمان".

وطالب البدور ، بضرورة وضع تشريعات وأنظمة ثابتة، لضمان عدم استغلال حاجة الأطباء إلى التدريب من خلال برامج الإقامة الثابتة ، لإنصاف هذه الفئة.

 

 




 

 


 

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